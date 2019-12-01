En la Universidad Michoacana no se gestan movimientos vandálicos, ni violentos, afirma Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Ante los movimiento sociales que se han presentado, la rectora de la Universidad Michoacanas de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, afirmó que en la Máxima Casa de Estudios no se gestan movimientos vandálicos, ni violentos. "Somos una institución madura, con un alto valor reflexivo, de gente pensante, que sabe conducirse por el camino de la verdad y de la denuncia".

No toleraremos, enfatizó, que se le acuse a la Universidad, ni a su comunidad de ser promotora de actos vandálicos. Exigimos respeto para nuestras y nuestros alumnos, nuestras y nuestros profesores y profesoras, trabajadoras y trabajadores.

Flanqueada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, la rectora manifestó que la UMSNH es una institución con una comunidad pensadora, reflexiva, empática y que siempre levantará la voz ante las injusticias. "No somos espectadoras, ni espectadores, somos revolucionarias y revolucionarios. Así ha sido nuestra historia, la cuna ideológica de la Independencia. No callaremos nuestra voz ante las injusticias, eso nunca, aunque nuestra voz quiera ser callada”.

Ávila indicó que, la Universidad Michoacana se suma en las tareas de educación al Plan Nacional por la Paz que promueve el Gobierno Federal. "Creemos que el camino de la educación, es el camino de la paz. La educación es la única arma para combatir todos nuestros flagelos”.

En este sentido, apuntó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “tiene en nosotras y nosotros aliados para encontrar la paz y la justicia que reclama un pueblo. Todas y todos somos nicolaitas”.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes, sostuvo que como institución no se cesará en la lucha por denunciar las injusticias y no se cesará en alzar la voz, siempre conducidas y conducidos en la legalidad y el respeto.

“Queremos que la paz y la tranquilidad llegue a Michoacán, que Uruapan sea un lugar seguro para vivir y para expresarse. Queremos que así sea en los otros 112 municipios”.

Como responsable de la política interna de la Universidad Michoacana, añadió el funcionario, tenemos la responsabilidad y la decisión de generar acciones que promuevan la Cultura de Paz.