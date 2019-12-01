En diciembre arranca registro para Beca Gertrudis Bocanegra: Bedolla

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- El registro para la Beca Gertrudis Bocanegra, única en el país impulsada con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, inicia el 15 de diciembre para beneficiar a 98 mil 569 estudiantes universitarios de 121 escuelas públicas de Michoacán, informaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En asamblea informativa realizada en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el mandatario destacó que se trata de un apoyo universal, por lo que ningún estudiante se quedará sin recibir los mil 900 pesos que, de manera bimestral, se depositarán a partir de febrero de 2026 para cubrir los gastos de transporte público.

Ramírez Bedolla señaló que la entrega de esta beca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que ningún joven universitario abandone sus estudios por falta de recursos económicos, se prepare profesionalmente y alcance sus metas.

Por su parte, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, aportó que esta estrategia está acompañada de otras acciones para Michoacán, como la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos con carreras innovadoras, 65 telebachilleratos y cinco universidades, así como la ampliación de 20 preparatorias, entre otras.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León, explicó que el registro se realizará en la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx para que en enero de 2026 se entreguen las tarjetas bancarias y el depósito de la beca se realice en febrero de ese mismo año.

Detalló que los estudiantes deberán tener a la mano los siguientes datos: CURP, número celular, identificación oficial para mayores de 18 años y de la madre o padre de familia para menores de edad, comprobante de domicilio, correo electrónico y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Participaron en la asamblea la secretaria de Educación, Gabriela Molina; la directora de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; el rector de la UTM, Sergio Pimentel; la senadora Celeste Ascencio; así como directivos de planteles de educación superior y estudiantes beneficiados.