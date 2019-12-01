Eligen nuevo director de la Facultad de Informática de la UAQ

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:42:42

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- En sesión extraordinaria el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se realizó la elección de Mauricio Arturo Ibarra Corona como nuevo director de la Facultad de Informática, para sustituir a Alejandro Vargas Díaz, quien falleció en días pasados.

Ante esta situación, la rectora la de UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, reconoció su trayectoria y su legado educativo, por lo que lamentó su fallecimiento.

Además dijo que fue un compañero ejemplar, íntegro y de gran calidad humana.

De igual manera, destacó que la elección de Mauricio Ibarra se dio conforme a la normativa universitaria, ya que el artículo 37 de Ley Orgánica de la UAQ en relación al artículo 253 para la sustitución del director en estos casos, se considera que el secretario Académico de la facultad sea nombrado como director sustituto.