Elecciones de Rectoría y gubernatura ya no se empatarán: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre de 2026.- “Es una mentira, es una falacia, es un error y es un ataque señalar que yo deseo postergar mi gestión como rectora todo el 2027”, enfatizó la doctora Yarabí Ávila González, ante las acusaciones que se han realizado en torno a que busca permanecer por más tiempo al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En un mensaje a la comunidad aclaró que la aprobación del Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector de la institución, que prevé recorrer el proceso de renovación para 2027 tiene como fin beneficiar a la UMSNH, “para que la elección de gobernador o gobernadora del estado de Michoacán no se empalme precisamente con la elección de rector o rectora y evitar con eso las presiones políticas a nuestra Máxima Casa de Estudio”.

Ávila fue enfática al señalar que su nombramiento es hasta el 08 de enero de 2027, por lo que aseguró que es una total mentira que busque permanecer por más tiempo en el cargo. “Una acusación la cual de verdad repudio, y acuso a las personas que lo hacen desde el Congreso del Estado y desde el Gobierno del Estado de Michoacán. Es un ataque personal y es un ataque de violencia política en razón de género”.