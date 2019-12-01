El Atlante derrota a domicilio al gitano Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- En partido pasado por lluvia pertinaz, los Potros de Hierro del Atlante derrotaron al Atlético Morelia en el mismísimo Estadio Morelos por marcador de 0-2, con goles anotados por Benedit Bello (47’) y Luis Ángel Calzadilla. Al 25 de tiempo corrido el cuadro local se quedó con un hombre menos por la expulsión de Luis Alonso Sandoval, quien le hizo entrada artera a rival y el silbante Jaime Orlando Montes le disparó roja directa.

El partido empezó bien, con llegadas a las dos porterías y, aunque, ciertamente, el Atlante tenía más posesión de balón y claridad ofensiva, la balanza se cargó totalmente desde la expulsión de Sandoval y, a partir de entonces, el conjunto azulgrana se adueñó del esférico y de la cancha, aunque no se lanzara claramente a la ofensiva, antes bien hilvanaba sus jugadas con mesura y precisión para no verse sorprendido en un contragolpe.

Fue hasta la parte complementaria que el recién ingresado Benedit Bello sacó muy bello disparo cruzado desde la punta izquierda del área grande, esto en relación al ataque atlantista, para que el balón se incrustara en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Antonio Torres, quien no tuvo tiempo de reaccionar y se quedó parado como estaca. Después del gol de la quiniela, los Potros de Hierro le cedieron el balón al Atlético Morelia, pero sin dejarlos pasar más allá de tres cuartos de cancha.

La segunda anotación y definitiva llegó al 65’ de tiempo corrido, por la vía del cabezazo que metió Luis Ángel Calzadilla, con lo que la obra quedaba escrita para hindilgar le su segunda derrota consecutiva al gitanón conjunto canario, el que no logra hilar de buena manera en este Apertura 2025 de la Liga de Expansión. La victoria le permite al Atlante encaramarse en el puesto tercero de la Tabla General de Clasificación y, el Atlético Morelia se estanca en el noveno sitio. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Uziel García, Raúl Torres, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Gael Moreno (Arturo Palma, 81’), Omar Islas (Rubén del Campo, 69’), Luis Sandoval, Brian Figueroa (Jaziel Martínez, 81’), Francisco Figueroa y José Flores. DT: Gilberto Adame.

ATLANTE: Gabino Espinoza, Francisco Reyes, Diego Cruz (Jonathan Tovar, 69’), Juan Carrera, Armando Escobar (Benedit Bello, 46’), Hardy Meza, Maximiliano García, Javier Ibarra (Leonardo Mejía, 81’), Luis Calzadilla (Rolando González, 69’), Édgar Jiménez y Samuel González (Alan Wlk, 69’). DT. Miguel Fuentes.