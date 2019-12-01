Egresada UTM recibe mención honorífica en Premio Michoacano de la Juventud 2025

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- El Instituto de la Juventud Michoacana otorgó mención honorífica a Johanna Jannet Balderas Alejandre, egresada de la Universidad Tecnológica de Morelia, dentro del Premio Michoacano de la Juventud 2025, en la categoría Promoción de los derechos y culturas indígenas, por su trabajo en favor de la representación de las mujeres indígenas en distintos ámbitos sociales y académicos.

Johanna Balderas explicó que su propuesta se enfocó en visibilizar la participación de las mujeres indígenas en distintos ámbitos, como la educación y las organizaciones civiles. Señaló que su objetivo fue mostrar la importancia de ocupar espacios que históricamente no se habían abierto para las mujeres de comunidades originarias, además de impulsar el respeto y la inclusión de las culturas indígenas en entornos profesionales y académicos.

Recién egresada de la carrera de Tecnologías de la Información, Johanna también ha destacado por su desempeño académico. En agosto de este año recibió el Reconocimiento a la Excelencia Educativa que otorga la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y en mayo obtuvo mención honorífica en la Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia 2025, en la categoría de Innovación y Tecnología.

En 2024 fue seleccionada para representar a la Universidad Tecnológica de Morelia en el Japan Innovation and Technology Immersion Program, realizado en Osaka, Japón. Durante su participación presentó un sistema de automatización de aromas representado con luces LED, proyecto que formó parte de las actividades de la Expo Osaka 2025.

Esta experiencia fue posible gracias a la gestión de la Universidad Tecnológica de Morelia, en coordinación con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) y el comité organizador del programa en Japón.