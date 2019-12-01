Educación, sin observaciones por la ASF; avanzamos con transparencia en Michoacán: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- El manejo transparente, honesto y eficiente de los recursos en la Secretaría de Educación del Estado (SEE) se vio reflejado en el reciente informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual señala que no hubo observaciones de desvío de recursos o daño patrimonial, informó la titular de la dependencia, Gabriela Molina.

El estricto control y rigor que se ha tenido del gasto educativo hace posible que haya finanzas sanas y a su vez se garanticen los pagos para las maestras y maestros, a través del Convenio U080, el cual ya se firmó para este 2026, gracias a las gestiones ante la Federación por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Finanzas, Luis Navarro y la secretaria de Educación.

El informe recién presentado por la ASF corresponde al ejercicio fiscal 2024 y evidencia el buen manejo financiero que ha tenido la autoridad educativa estatal, la cual fue evaluada con cinco auditorías en este año y en ninguna obtuvo observaciones de desvío de recursos o daño patrimonial.

El adecuado uso de los recursos en la SEE es parte de una estrategia integral que permite la rectoría de la Educación con acciones concretas como: los pases de lista, las auditorías internas y un área administrativa para atender especialmente este tema, creada en la presente administración.