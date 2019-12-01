Editorial NUN, una década impulsando la investigación humanista y cultura en México

Ciudad de México, 09 de octubre de 2025. – Editorial Notas Universitarias (NUN), reconocida por su profundo espíritu humanista y cristiano, y por su compromiso con los más altos estándares académicos, llega a su décimo aniversario consolidándose como referente para académicos y especialistas en México y el mundo con la publicación de más de cien obras.

Desde su fundación en octubre de 2014, NUN se dedica a ofrecer una experiencia editorial excepcional a sus autores y en fortalecer la identidad cultural y humana, respaldada por un equipo de investigadores y académicos especializados encabezados por el presidente del Consejo Editorial, el doctor Alberto Ross, y su director General, el doctor Alejandro Roche Aparicio, quienes garantizan que todas las publicaciones se sometan a las evaluaciones más rigurosas.

Este cuidado, compromiso y dedicación del equipo editorial de NUN, permitió la publicación de más de cien obras de autores provenientes de América y Europa con el propósito de promover el pensamiento filosófico y científico.

Con el objetivo de difundir el conocimiento y fomentar el diálogo entre autores y lectores, NUN ha desarrollado diez colecciones editoriales que abordan distintos temas, entre ellas se encuentran: Sapientia, Scholia, Petrus, Magistra Vitae, Novohispania, Hápax y Dignitas Humana.

Para mantener vivo el conocimiento y lograr una presencia en México y el mundo, NUN ofrece sus libros no solo en formato impreso, sino también en versión digital y a través del servicio de impresión bajo demanda (Print On Demand).