Dr. Manuel Palma, titular de la SPAMSU, dialoga en Rectoría sobre el bienestar emocional y la cultura de paz con colaboradores de “¡Goooya!: el periódico de los estudiantes de la UNAM” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:33:27

Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- Desde la Torre de Rectoría, docenas de colaboradorxs del periódico estudiantil ¡Goooya! participaron en un fructífero encuentro con autoridades universitarias, orientado a consolidar la construcción de comunidad, el bienestar emocional y la seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La actividad fue organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en coordinación con la Secretaría de Prevención, Atención y Movilidad y Seguridad Universitaria, como parte de una agenda de trabajo que busca consolidar mecanismos de escucha activa y participación estudiantil.

Durante la apertura del encuentro, el secretario de SPAMSU, Manuel Palma, reconoció la relevancia de ¡Goooya! como un proyecto impulsado desde el estudiantado. El secretario subrayó su valor como espacio de participación y construcción colectiva dentro de la vida universitaria.

Al referirse al periódico, afirmó “Me parece una iniciativa extraordinaria, inédita en muchos sentidos dentro de la Universidad, porque nace de ustedes, porque ustedes escriben, dialogan y articulan temas relevantes para la comunidad”.

Explicó que su reciente nombramiento al frente de la Secretaría responde al encargo de realizar una reingeniería del área de seguridad universitaria, en un contexto que exige fortalecer la prevención y la corresponsabilidad “Queremos entrar a todas las comunidades, escuchar de primera mano lo que están viviendo y lo que consideran urgente atender”, comentó.

Mencionó que el proceso se sustenta en tres fuentes principales: la aplicación de una encuesta sobre problemáticas actuales; la realización de espacios de diálogo directo con estudiantes de bachillerato y licenciatura en distintos campus; y la revisión de pliegos petitorios y demandas formales presentadas por la comunidad estudiantil.

Subrayó que la transformación del área se sustenta en una visión preventiva e integral, en la que el bienestar emocional ocupa un lugar central.

Asimismo, enfatizó que la seguridad universitaria debe concebirse como una política de cuidado orientada a garantizar condiciones adecuadas para la vida académica y el bienestar de la comunidad.

Como parte de esta reingeniería, compartió 15 principios de actuación institucional, entre los que destacan: la seguridad como piso básico para el desarrollo de la vida universitaria, la transversalización de la perspectiva de género y la integración de mapas emocionales de cada campus, que permitirán integrar percepciones, emociones, horarios y trayectorias con la finalidad de anticipar conflictos antes de que escalen, todo con el objetivo general de “resolver en comunidad los problemas”.

En su intervención, el director del PUEDJS, John M. Ackerman, destacó la trayectoria del periódico, el cual, a seis años de su creación, ha publicado cerca de 3,000 colaboraciones.

Subrayó que el proyecto editorial se ha consolidado como un espacio plural y diverso de expresión estudiantil que, más allá de la publicación de contenidos, ha logrado constituirse como una comunidad activa de diálogo y reflexión sobre problemáticas contemporáneas.

En ese sentido, afirmó: “¡Goooya! es mucho más que un espacio de libre expresión, plural y diverso: es, ante todo, una comunidad”.

Advirtió que este ejercicio cobra especial relevancia en el contexto actual del país. “Vivimos en una realidad compleja donde el bienestar y la violencia se entrecruzan constantemente”, señaló, al subrayar que la UNAM está llamada a asumir un papel activo frente a los desafíos que enfrenta la nación.

En esa misma línea, destacó que la Universidad tiene la responsabilidad de fortalecer su comunidad interna y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, segura y pacífica, particularmente ante las diversas expresiones de violencia que atraviesan la realidad nacional.

Los y las estudiantes de bachillerato y licenciatura presentes plantearon cuestionamientos sustantivos sobre la cultura institucional, los protocolos de mediación, la protección de identidades diversas, la violencia intrafamiliar, el bullying, la desconfianza institucional, el acoso y el impacto de las condiciones estructurales en la salud mental.

Por ejemplo, Isabel García de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica, destacó la carga emocional y física que enfrentan quienes cursan carreras con prácticas clínicas y preguntó cómo se garantizará que el bienestar sea una responsabilidad colectiva y no individual.

Desde la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, Luan Xanath, planteó la necesidad de ajustes concretos en protocolos y medidas de mediación, así como mecanismos efectivos de protección para la comunidad trans y LGBT+, subrayando la importancia de que la política de cuidados no reproduzca desigualdades.

Yuliana Serrano de CCH Vallejo, enfatizó la relevancia de fortalecer mecanismos institucionales que prevengan violencias hacia toda la comunidad universitaria y agradeció que los jóvenes tengan espacios en dónde sean escuchados "Quiero agradecer la apertura al diálogo y reconocer el papel de espacios como el periódico ¡Goooya! y los proyectos estudiantiles, que han generado una comunidad plural y propositiva”.

Por su parte, Diego Cisneros e Irving González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señalaron que el bienestar emocional debe asumirse como herramienta central para la construcción de paz. También de la FCPyS, Janet Georgina Monroy resaltó que “Goooya es una comunidad segura, propositiva y plural”.

Las intervenciones evidenciaron la importancia de consolidar políticas universitarias integrales que articulen prevención, cuidado y corresponsabilidad.

Durante la sesión se reafirmó el compromiso de las autoridades universitarias de mantener canales de diálogo directo y fortalecer la participación estudiantil en la construcción de políticas institucionales.

Con este ejercicio de diálogo, el PUEDJS, ¡Goooya! y la SPAMSU ratifican su compromiso de fortalecer el diálogo institucional y la cohesión comunitaria en la UNAM.