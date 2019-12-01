Disminuyen observación de la ESFE a la UAQ: Silvia Lorena Amaya 

Querétaro, Querétaro, a 13 de enero 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llanos aseguró que las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) disminuyeron en comparación respecto a la revisión previa, además no se registraron denuncias de hechos en contra de ningún funcionario de la institución educativa, según detalla el documento de la cuenta pública universitaria del 2024.

Reconoció que se trabaja de manera puntual en resolver y solventar las observaciones que se hizo por parte de la ESFE, con el objetivo de que estas no vuelvan a presentarse, por lo que a través de la Contraloría, se dará respuesta al documento en tiempo y forma, ya que no hay daño patrimonial.

“La conclusión de las auditorías de la ESFE es un aparatado que dice denuncia de hechos y refiere que para la UAQ no hay ninguna denuncia de hechos, sin embargo esto no nos deja satisfechos por lo que iremos resolviendo las observaciones que nos ha señalado el ente fiscalizador para que no vuelva a ocurrir”, dijo.

En este sentido aseguró que las instituciones de educación pública quienes reciben recursos estatales y federales, están sujetas a fiscalizaciones y auditorías por parte de las dependencias que otorgan los recursos, por lo que se deben responder y atender las observaciones que se hayan presentado aunque estas no generen un resarcimiento o proceso penal.

“La información que yo tengo es que las observaciones son menores que otros años, y ninguna de las observaciones que nos han hecho son resarcitorias, donde tuviéramos que regresar el recurso, o señalamientos en términos de denuncias penales”.

Aseguró que al ser este año electoral por el cambio de rectoría de la UAQ, los resultados de la ESFE podrían ser usados de manera política, sin embargo confirmó que esto no afecta el trabajo que vienen haciendo en su administración, ya que los resultados que han obtenido han sido positivos para la comunidad universitaria.

“Finalmente este año es político y a final de año vamos a tener eventos políticos que son duda alguna facilitan la oportunidad de que se politice cualquier tema en la universidad”.