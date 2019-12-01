Directoras y directores cierran filas con la UMSNH

Directoras y directores cierran filas con la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 15:04:05
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, reconoció el respaldo y el compromiso manifestado por las directoras y directores de las dependencias nicolaitas para mantener viva a la institución con el desarrollo de actividades académicas. 

En reunión con directivos de la casa de estudios, se estableció una ruta para que las y los estudiantes puedan continuar con su formación desde el nivel bachillerato hasta posgrado, mediante las plataformas virtuales, destacando la disposición de las y los docentes de la UMSNH de cumplir con sus programas educativos. 

En este marco, coincidieron que la Universidad tiene un fuerte compromiso con sus alumnas y alumnos, asumiendo la tarea de cuidar la calidad de sus programas académicos. Destacaron que la Máxima Casa de Estudios está preparada para seguir ofreciendo el servicio a través de medios electrónicos, como ya ocurrió durante la pandemia.

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