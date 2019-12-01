Destinarán más de 381.3MDP para infraestructura educativa en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 9 de noviembre 2026.- Como parte de la estrategia para abatir el rezago histórico y dar cabida a la creciente demanda de ingreso escolar, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, encabezó el anuncio de una inversión histórica de 381.3 millones de pesos destinada a la infraestructura educativa.

Explicó que este monto representa un incremento exponencial respecto a los 69 millones de pesos previstos inicialmente, derivado de gestiones directas realizadas ante las autoridades federales mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado.

Durante el ejercicio de comunicación institucional Contigo Informamos, detalló que el 89 por ciento de esta inyección de recursos se enfocará de manera prioritaria en los niveles de educación media superior y superior, sectores que han experimentado la mayor presión demográfica en los últimos años a la par del desarrollo industrial y poblacional del estado.

Al respecto Martha Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación, puntualizó que el propósito central de esta ampliación presupuestal es ensanchar la matrícula y robustecer la oferta académica, respondiendo a una demanda añeja que históricamente se concentraba casi de manera exclusiva en la educación básica.

Reportó que, desde el arranque del actual sexenio, se han incorporado más de 15 mil nuevos estudiantes a preparatorias y universidades, siendo el nivel bachillerato el de mayor dinamismo con 12 mil alumnos de nueva incorporación.

Fernando Orozco Vega, titular del Instituto de Infraestructura Educativa en la entidad (IFEQ), desglosó el destino operativo de los recursos, los cuales se dividirán en tres grandes rubros de intervención en 33 planteles de distintas regiones del territorio queretano.

“Educación Básica recibirá el 11 por ciento de la inversión (43.11 millones de pesos) destinados a mejorar las condiciones físicas de 14 planteles mediante la construcción de techumbres, rehabilitación de pisos y optimización de canchas deportivas; para Educación Media Superior se concretó el 50 por ciento de los fondos (190.69 millones de pesos) aplicados en 17 planteles. Destaca la llegada de tres nuevos planteles del Bachillerato Nacional "Margarita Maza"; además de obras de equipamiento y modernización en subsistemas como el COBAQ, CONALEP, CECYTEQ y CBTA y para Educación Superior se ejercerá el 39 por ciento restante (147.5 millones de pesos) para la edificación de nueva infraestructura física en instituciones estratégicas como la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y la Universidad Tecnológica (UT) de San Juan del Río.

Detalló que con la ejecución de estas 33 obras distribuidas en el estado se estima garantizar espacios dignos para incorporar a 5 mil 544 nuevos alumnos, consolidando un esquema financiero donde el 29 por ciento de los recursos provienen de la Federación y el porcentaje restante corresponde a aportaciones estatales gestionadas por la administración de Kuri González.

Con este paquete de obras, Querétaro busca apuntalar su competitividad a través del fortalecimiento del tejido social, dotando a las juventudes de planteles modernos que respondan al crecimiento demográfico metropolitano y regional de la entidad.