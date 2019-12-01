Destacan la relevancia de la gastronomía en la cultura del vino en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 14:03:59

Guadalajara, Jalisco, 3 de octubre del 2025.- La Licenciatura en Negocios Gastronómicos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), llevó a cabo una jornada especial que combinó formación sensorial y compromiso estudiantil: una cata de vinos y la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club de Gastronomía.

El programa dio inicio con una cata de vinos dirigida a la comunidad universitaria, donde los asistentes conocieron las fases fundamentales de la degustación, como vista, olfato, gusto y tacto, así como el proceso de evolución que atraviesan los vinos durante su elaboración y envejecimiento.

Durante la actividad se destacó la relevancia de la gastronomía en la cultura del vino y la importancia de lograr maridajes adecuados para enriquecer la experiencia culinaria. En palabras de los organizadores: “El vino no solo se disfruta, también se aprende”.

Toma de protesta del Club de Gastronomía

Posteriormente, se realizó la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club de Gastronomía de la UAG, en presencia de autoridades universitarias, representantes estudiantiles e invitados especiales.

La nueva presidenta, Dalila García Gómez, expresó en su mensaje que “es un gran honor asumir la presidencia de este espacio que tanto significa para todos nosotros. Me comprometo a trabajar con entusiasmo, responsabilidad y pasión”.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración: “La gastronomía es unión y aprendizaje, y estoy convencida de que juntos podremos impulsar proyectos que nos inspiren y fortalezcan”.