Destacan creación de la Licenciatura en Periodismo en la UMSNH; estudiantes y comunicadores dialogan

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) arrancó una serie de foros que buscan acercar al alumnado con la práctica profesional, los cuales dieron inicio con el Conversatorio “14 años changoongueando”, que contó con la participación de periodistas que forman parte del medio de comunicación Changoonga.com, quienes en el marco de su 14 aniversario compartieron su experiencia con las y los jóvenes nicolaitas.

Durante el evento en el que se coincidió en la importancia de la reciente creación de la Licenciatura en Periodismo, estuvo presente la rectora Yarabí Ávila González, el director de la Facultad de Letras, Iván Ávila González, el secretario Auxiliar de la casa de estudios, Jorge Manzo, quien ha impulsado estos espacios de diálogo, el fundador y coordinador general de Changoonga.com, Elly Castillo, la subcoordinadora general y de Administración, Karla Calva, la jefa de Editores, Valeria García, así como el reportero Felipe Trujillo y el becario y activista, Rodrigo Morales.

En un nutrido intercambio de ideas, la rectora Yarabí Ávila agradeció a todo el equipo que forma parte de Changoonga.com, y reconoció la labor que realizan todas y todos los comunicadores. En este marco, compartió el cariño que le tiene a la Facultad de Letras, al referir que siendo consejera universitaria le tocó la aprobación de la Licenciatura en Comunicación y posteriormente el cambio de Escuela a Facultad de esta dependencia, y durante su rectorado la creación de la Licenciatura en Periodismo.

“Entonces a mí me une esta gran pasión por la comunicación como ustedes la tienen, y además de tener gran valor para enfrentarse a muchos movimientos y tener ese gran compromiso de informar, pero creo que lo más importante de la forma de comunicar es la credibilidad que deba tener el medio, muchísimas gracias por estar aquí, por motivar a los jóvenes y a las jóvenes”, apuntó.

Por su parte, el coordinador general de Changoonga.com, Elly Castillo, se congratuló de estar en el recinto nicolaita, en donde afirmó “aquí está el futuro de las letras, la literatura, y ahora resulta que hasta del periodismo de Michoacán, eso nos pone bastante emocionados”.

Agradeció la invitación de la rectora a este encuentro con las y los estudiantes, al tiempo que se pronunció porque esta plática deje algo sustantivo en los jóvenes, así como la inquietud de estudiar periodismo. “Es un honor para nosotros que nos hayan elegido para changunguear y para tratar de explicarles, compartirles, platicarles lo que se dice y se hace en torno a nosotros”.

Castillo enfatizó ante las alumnas y alumnos la importancia que tiene el estar informados y resaltó el hecho de que hoy, la UMSNH cuente con la Licenciatura en Periodismo, tras compartir que cuando estudió hubiera querido tener esta gran oportunidad que está abriendo la casa de estudios. “Lo cierto es que necesitamos periodistas, y yo creo que la Universidad Michoacana y esta administración que encabeza la doctora Yarabí está ofreciendo periodismo con una razón simple, porque hay que rescatar ciertos valores”.

Indicó que la UMSNH es el semillero de la democracia, de las nuevas generaciones y de los valores. Durante su participación, el fundador de Changoonga tuvo un diálogo abierto con las y los estudiantes, a quienes manifestó que en esta época se ocupan héroes, “no es difícil ser un héroe siendo periodista, pueden ayudar, hacer la diferencia, de alguna señora que requiere despensas, a una familia que se le quemó su casa y no hay quien la ayude, a una madre buscadora”.

De igual forma, enfatizó que para el medio que encabeza, ayudar a los demás, dar a conocer la verdad y comprometerse con su audiencia son elementos de vital importancia. “Ojalá alguno de ustedes se pueda integrar a nuestra comunidad, si ustedes tienen 18, 19 , 20, 21 años tomen conciencia, ojalá puedan empezar cuanto antes a practicar, les va a ayudar”.

Tras compartir varias de las experiencias que han tenido como medio de comunicación durante estos 14 años de vida, la subcoordinador general de Changoonga, Karla Calva, apuntó que el medio que cofundó es una escuela de aprendizaje que brinda oportunidades a la juventud, por lo que afirmó que las puertas están abiertas a las y los jóvenes que quieran acercarse para seguirlos orientando. “Con que tengas un compromiso, una lealtad, una confianza y ganas de aprender, eres bienvenida o eres bienvenido, por eso, aquí hay varios casos de éxito de becarias y de prácticas profesionales”.