Desfogue de presa no causa afectaciones a escuelas de Querétaro: USEBEQ

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre 2025.- A pesar del desfogue controlado de una presa que afecta el suministro de agua en diversas colonias de la capital, ninguna de las 243 escuelas ubicadas en las zonas impactadas ha suspendido clases, informó Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Destacó que esta continuidad educativa fue posible gracias a una estrategia preventiva encabezada por el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría Estatal del Agua (SEA).

“El gobernador convocó a una reunión extraordinaria de gabinete en la que se presentó el listado de colonias que podrían verse impactadas por el desfogue”.

A partir de esa información, explicó, se identificaron los planteles en riesgo y se estableció contacto directo con sus directores para informarles sobre las posibles afectaciones y las medidas de atención. Quintanar Mejía detalló que únicamente dos escuelas reportaron problemas de abastecimiento, los cuales fueron resueltos mediante el suministro de más de 200 mil litros de agua a través de pipas.

“Establecimos un canal de comunicación activo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En cuanto los directores nos informan que están por quedarse sin agua, se programa el envío de pipas para garantizar el funcionamiento de los servicios sanitarios”.

La estrategia ha permitido mantener la operación normal de los planteles, priorizando el bienestar de los estudiantes. “Gracias a la planeación instruida por el gobernador y al trabajo conjunto con la SEA, ninguna escuela ha tenido que suspender clases”.

Finalmente, Quintanar Mejía aseguró que el apoyo continuará de forma permanente mientras dure el proceso de desfogue, y que las autoridades educativas se mantienen en comunicación constante con la SEA para atender cualquier eventualidad.