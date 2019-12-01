Curso de astronomía básica de la UNAM Morelia agrada al público moreliano

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Cómo cómo cambia el cielo nocturno con el tiempo, cómo observarlo usando telescopios y cuáles son los objetos más comunes que pueden apreciarse, son algunos de los temas que aprendieron cerca de 40 personas la semana del 4 al 8 de agosto durante el Curso de astronomía básica 2025, ofrecido por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, Campus Morelia.

En este año, el Curso de astronomía básica se renovó, actualizando su diseño, temario y duración para atender mejor los intereses de las personas participantes, que incluso votaron por algunos de los temas que más ganas tenían por conocer, como novas, supernovas y otros eventos explosivos en el universo, los agujeros negros, y la posibilidad de la vida en planetas distintos a la Tierra.

Durante las sesiones, las personas asistentes interactuaron entre ellos y también con el personal del IRyA, que respondió sus preguntas y resolvió sus inquietudes sobre el cielo, el espacio, y la gran variedad de objetos y fenómenos astronómicos que se pueden estudiar con observatorios terrestres y espaciales, y que la comunidad académica del IRyA también analiza.

Se planea repetir este curso en el 2026 usando este mismo temario y duración, pues quienes participaron se mostraron muy interesados y atentos, y al finalizar la sesiones manifestaron su agrado con el contenido y dinámica del curso. Además, comentaron que sí asistirían a un nuevo curso que de seguimiento a este, por lo que el área de Divulgación y Comunicación de la Ciencia del IRyA buscará diseñar un nuevo curso además del actual.

Al terminar el curso, la comunidad del IRyA invitó a la audiencia a continuar participando de los eventos públicos del Instituto, como el ciclo de Viernes de Astronomía, que retoma sus actividades el próximo viernes 29 de agosto a las 7:00 pm con una plática gratuita en las instalaciones de la UNAM Morelia, titulada “Mecánica cuántica: una revolucionaria descripción del mundo” y ofrecida por Daniele Colosi de la ENES Morelia.