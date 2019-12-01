Cuatro años de logros consolidan a la UTM como referente educativo en Michoacán

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- En los últimos cuatro años la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) reportó un crecimiento del 32 por ciento en su matrícula, al pasar de mil 712 a dos mil 263 estudiantes. Amplió la oferta académica con la apertura de nuevas licenciaturas e ingenierías, como Asesor Financiero, Electromovilidad y Enfermería Bilingüe Internacional, en respuesta a las necesidades de un mercado laboral.

Estos logros se consolidaron durante el periodo de gestión de Graciela Andrade García Peláez, el cual concluyó el pasado 30 de septiembre, conforme lo establece el decreto de creación de la universidad.

Otros avances significativos para la UTM incluyen la firma de acuerdos laborales que garantizaron estabilidad y pagos regulares para el personal académico y administrativo, además de ser la única rectora en cumplir de manera íntegra un periodo completo en los 25 años de historia de la universidad.

En cuanto a infraestructura, la UTM entregó dos nuevos edificios, remodeló cuatro auditorios y modernizó laboratorios con tecnología de última generación y la instalación de cocinas tradicionales. Actualmente, está en desarrollo el edificio que albergará las carreras de Enfermería Bilingüe y Electromovilidad.

La vinculación con el sector productivo también se fortaleció durante este periodo, con alianzas estratégicas que permiten a los estudiantes desarrollar competencias prácticas y facilitan la transferencia de conocimiento hacia la industria. Con el cierre de este ciclo, la Universidad Tecnológica de Morelia se consolida como una institución en crecimiento y comprometida con la formación de profesionales competitivos para el estado y el país.