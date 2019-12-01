Crece el campo de acción de los egresados de la Carrera de Psicología

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:33:18

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto del 2025.- El campo laboral de un Psicólogo es mucho más amplio de lo que suele pensarse. Gracias a la formación multidisciplinaria que ofrece esta carrera, los egresados pueden insertarse en diversos sectores, adaptándose a los retos sociales, emocionales y organizacionales del entorno actual.

Y es que, un egresado de la Carrera de Psicología puede trabajar en una amplia variedad de áreas, dependiendo de su especialización y experiencia. Algunas áreas en las que se puede desarrollar son:

Sector clínico: El Psicólogo se atiende a personas con trastornos emocionales, conductuales o psicológicos. Aquí, el Psicólogo puede ejercer de forma independiente en consultorios o colaborar en hospitales, centros de salud mental o programas comunitarios.

El Psicólogo se atiende a personas con trastornos emocionales, conductuales o psicológicos. Aquí, el Psicólogo puede ejercer de forma independiente en consultorios o colaborar en hospitales, centros de salud mental o programas comunitarios. Sector Educativo: En el ámbito educativo, los psicólogos diseñan estrategias para el desarrollo emocional de estudiantes, trabajan en orientación vocacional o en la atención a necesidades especiales. También intervienen en programas de prevención del acoso escolar, manejo de emociones y resolución de conflictos. Además, en el ámbito educativo pueden desarrollarse en la docencia y la investigación.

En el ámbito educativo, los psicólogos diseñan estrategias para el desarrollo emocional de estudiantes, trabajan en orientación vocacional o en la atención a necesidades especiales. También intervienen en programas de prevención del acoso escolar, manejo de emociones y resolución de conflictos. Además, en el ámbito educativo pueden desarrollarse en la docencia y la investigación. Sector empresarial: Son clave en áreas de recursos humanos, clima organizacional, desarrollo del talento, liderazgo y manejo del estrés laboral. Aportan una visión humana que mejora la productividad y bienestar de los equipos de trabajo. Otras de sus aportaciones en las empresas pueden ser la consultoría, capacitación y coaching.

Son clave en áreas de recursos humanos, clima organizacional, desarrollo del talento, liderazgo y manejo del estrés laboral. Aportan una visión humana que mejora la productividad y bienestar de los equipos de trabajo. Otras de sus aportaciones en las empresas pueden ser la consultoría, capacitación y coaching. Sector jurídico y forense: Otra área en la que los Psicólogos pueden desempeñarse son en tribunales y fiscalías, donde realizan evaluaciones psicológicas en procesos judiciales. Además, en centros penitenciarios puede apoyar con rehabilitación y tratamiento a personas privadas de la libertad.

Otras áreas importantes en las que pueden colaborar son instituciones públicas, Organizaciones No Gubernamentales, centros de investigación, programas sociales, medios de comunicación enfocados en salud mental.

Algunas áreas que recientemente incluyen a un profesional de la Psicología son el área deportiva, mercadotecnia, tecnología y para terapias en línea o plataformas digitales.

En cada espacio donde haya una necesidad de comprensión del comportamiento humano, el psicólogo tiene un papel fundamental.

Todo esto y más lo encuentras en la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

¡Conoce más sobre la carrera e inscríbete hoy mismo!