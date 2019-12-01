Creatividad y talento estudiantil durante la competencia de Gokarts Kartdenal 2025

Querétaro, Querétaro, 11 de agosto del 2025.- La rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Yadira Pérez Mejía, encabezó el arranque de la competencia de Gokarts Kartdenal 2025, un evento académico en el que estudiantes de Ingeniería en Tecnología Automotriz presentan y ponen a prueba sus prototipos de vehículos funcionales.

Esta actividad tiene como propósito fortalecer las habilidades técnicas y de innovación en un contexto práctico, competitivo y colaborativo, además marcar el cierre del tercer ciclo de formación.

Durante la inauguración, la rectora subrayó que este tipo de experiencias son fundamentales para que las y los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en escenarios reales, desarrollar pensamiento crítico y trabajar bajo presión con enfoque en la excelencia académica.

“Detrás de cada vehículo hay un proceso de plantación, diseño, análisis y pruebas, así como vivencias que promueven la perseverancia, el orgullo por el logro propio y el trabajo en equipo. Este modelo educativo impulsa a las y los jóvenes a construir soluciones desde la práctica y a consolidar una identidad profesional fuerte y comprometida con su entorno”, expresó.



Cada equipo fue calificado con base en el diseño, funcionalidad y desempeño de sus gokarts durante la prueba en pista. Además, se reconoció el trabajo colaborativo y la capacidad de resolver fallas en tiempo real, elementos clave para la formación profesional en el área automotriz.

La jornada reunió a autoridades universitarias, docentes, integrantes del sector automotriz y un jurado especializado, entre los que destacan el jefe de mecánicos de Taller Automotriz Sotelo, ingenieros en mecánica automotriz y el expiloto de Fórmula 4: Adán Ibarra.