Crean nueva beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes michoacanos
10 de Noviembre de 2025
Ciudad de México, a 10 de noviembre 2025.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, pensada para más de 80 mil estudiantes, la cual forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla 12 ejes de acción.

Se dio a conocer que el apoyo está pensado para los más de 80 mil estudiantes universitarios de Michoacán.

Según información oficial se destinarán recursos para aliviar los gastos cotidianos de los universitarios, especialmente de transporte público.

De momento se desconocen las bases para obtener la beca.

Cabe mencionar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluye también una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos para casi 900 mil becarios en 2026.

“En conjunto, estas acciones consolidan a Michoacán como uno de los estados con mayor cobertura en becas educativas en todo el país”, sostiene el programa Becas para el Bienestar.

