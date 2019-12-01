Conviértete en un Ingeniero Empresarial Agropecuario de Impacto en la UAG

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto del 2025.- La Ingeniería Empresarial Agropecuaria es una de las profesiones con mayor proyección en el futuro inmediato.

Y si estás buscando dónde estudiar esta innovadora carrera, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se posiciona como una de las mejores opciones en México para formarte como un líder del agro con impacto local y global.



Rancho CIAMAT: aprendizaje en campo real

Uno de los mayores diferenciadores de esta carrera en la UAG es el Centro de Investigación Agropecuaria y del Medio Ambiente de Tlajomulco (CIAMAT), un Rancho Escuela, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en condiciones reales de producción agropecuaria.

Este centro permite desarrollar proyectos integrales en agricultura, ganadería, innovación y gestión empresarial, todo en un ambiente profesional y con tecnología de vanguardia.

El Rancho CIAMAT representa una experiencia educativa única en su tipo, donde los futuros ingenieros empresariales agropecuarios aprenden haciendo y enfrentan los retos reales del campo desde el aula práctica.



Aprendizaje con impacto desde el inicio

El plan de estudios de Ingeniería Empresarial Agropecuario en la UAG está diseñado para forjar líderes y empresarios integrales en el sector agroindustrial, con una duración de 8 semestres en modalidad presencial.

Un diferenciador clave es la incorporación de materiales, recursos y casos prácticos de Arizona State University (ASU), enriqueciendo la perspectiva internacional y ofreciendo la oportunidad única del programa 4+1 con ASU para obtener una maestría en la prestigiosa Thunderbird School of Global Management y potencial acceso a permisos de trabajo en Estados Unidos por hasta tres años.



Conviértete en un agente de cambio

Estudiar Ingeniería Empresarial Agropecuario en la UAG es más que una decisión académica: es una apuesta por un futuro con propósito, donde el campo se transforma con conocimiento, visión empresarial y responsabilidad social.

Si buscas una formación de calidad, con enfoque global, práctica real en espacios como el Rancho CIAMAT y oportunidades reales de crecimiento, la UAG es tu mejor opción.