Consolida UTC alianza con el Instituto Internacional de Marketing y Comunicación de España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:22:14
Corregidora, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, firmó un acuerdo de colaboración con el director general del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación con sede en España, Eladio Jardón Ferreiro, con el propósito de establecer vínculos que permitan la formación, educación continua, movilidad académica, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y enlace con el sector productivo.

Al respecto, Alberto Lugo destacó que la UTC cuenta con una nueva carrera en Negocios y Mercadotecnia, así como la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, por lo que resulta de suma importancia el poder generar alianzas con entidades y empresas internacionales que permitan consolidar los programas académicos y la participación de jóvenes queretanos en proyectos internacionales.

“Querétaro se caracteriza por la educación de calidad, por ello, es relevante para la UTC consolidar sus relaciones internacionales, especialmente con las carreras que ofertamos en Negocios y Mercadotecnia y en Gestión y Desarrollo Turístico. Buscamos generar las condiciones para una mejor preparación profesional que impacte directamente en el desarrollo de nuestro estado", expresó.

Finalmente, Eladio Jardón resaltó que el Instituto Internacional de Marketing y Comunicación busca fungir como intermediario y facilitador estratégico con otras instituciones educativas, centros de investigación y empresas en España, mediante el desarrollo de diplomados, certificaciones internaciones y programas de actualización docente, además de la vinculación para realizar estancias académicas.

  

