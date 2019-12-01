Consejo Universitario de la UMSNH aprobó la convocatoria para la elección de rectora o rector de esta Máxima Casa de Estudios para el periodo 2027-2031,

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 09:23:29

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre 2026.- El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobó la convocatoria para la elección de rectora o rector de esta Máxima Casa de Estudios para el periodo 2027-2031, e instaló formalmente la Comisión Especial que guiará este proceso democrático.

En sesión encabezada por la rectora Yarabí Ávila, el máximo órgano de gobierno de la institución acordó continuar con el proceso de sucesión de la Rectoría, de acuerdo con lo establecido en la normativa universitaria.