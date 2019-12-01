Consejo Universitario aprueba el Proyecto de Estimación de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 de la UMSNH por la cantidad de 5,267,311,052.24 

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- En sesión del Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila González, se aprobó el Proyecto de Estimación de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por la cantidad de cinco mil 267 millones 311 mil 52 pesos con 24 centavos.

En este marco, se refrendó la determinación de la actual administración de continuar con la política de austeridad, transparencia, rendición de cuentas y manejo eficiente de los recursos que ha caracterizado la presente gestión.

Tras la lectura del dictamen del Proyecto de Estimación de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 realizada por el coordinador de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control, Rigoberto López Escalera, el tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García detalló ante el pleno cada uno de los rubros establecidos en dicha propuesta.

Al respecto, el funcionario indicó que, el planteamiento es un presupuesto equilibrado y responsable que comprende todas las necesidades de la Universidad en base a la reforma del Artículo 143 Constitucional, que establece un presupuesto pleno, de por lo menos el 4.5 por ciento en relación al presupuesto del Gobierno del Estado.

En este sentido, precisó que, el planteamiento realizado es una estimación para ejercer el próximo año, ya que no hay certeza de la cantidad exacta que se va a otorgar a la institución, por lo que dicha propuesta se basa en la proyección del presupuesto que ejercerá la administración estatal. “Estaremos en espera del convenio marco de la Federación y la aprobación del Congreso del Estado de este presupuesto que presenta el Gobierno del Estado”.

Román García comentó que se estima un incremento en el presupuesto de alrededor de 402 millones de pesos en relación al 2025, por lo que en total el Proyecto de Ingresos y Egresos de la UMSNH para el próximo año es de cinco mil 267 millones 311 mil 52 pesos con 24 centavos, considerando la aportación federal, estatal y los ingresos propios, que se prevé también tendrán un aumento del tres por ciento respecto al presente ejercicio fiscal.

Apuntó que la rectora Yarabí Ávila González ha instruido continuar trabajando bajo los preceptos de austeridad y transparencia, “y canalizar adecuadamente los recursos como se ha venido haciendo desde el 2023, desde que tomó la administración la rectora en donde se han direccionado los recursos y gracias a esa contención del gasto y disciplina se ha podido hacer frente a los compromisos que tiene con las trabajadoras y trabajadores nicolaitas”.

El tesorero indicó que con esta estimación de presupuesto la planta docente y administrativa tendrá la certeza del pago de sus quincenas y de su aguinaldo, tal y como se ha venido haciendo en el presente año, que se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de salarios.

Durante la sesión, la rectora Yarabí Ávila se pronunció por fortalecer las estrategias que permitan generar ahorros en cada una de las áreas de la Universidad, y direccionar dichas economías para pagar cuestiones que se tienen pendientes de años anteriores, así como las necesidades prioritarias de la casa de estudios.