Consejo Interreligioso y Ayuntamiento de Morelia invitan a Oración Unida 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:14:48

Morelia, Michoacán; 12 de octubre de 2026.- En reconocimiento y respeto a todas las expresiones de fe, el Gobierno de Morelia en conjunto con el Consejo Interreligioso de Michoacán invitaron a la Oración Unida 2026 este 15 de octubre a las 19:00 horas en el Colegio de Morelia.

La instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es apoyar a todas las asociaciones religiosas que mediante su labor abonan a un mejor país, estado y municipio, señaló la directora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Morelia, Marisol Munguía Paniagua, en conferencia de prensa.

Enfatizó que la Oración Unida 2026 busca que, aunque profesen diferentes formas de fe, los presentes se unan con causas comunes fundamentales como son la paz social.

En ese sentido, el padre Francisco Gómez Ruiz, rector de la Universidad Instituto Vasco de Quiroga (IVQ), destacó que este evento anual en sus ediciones anteriores ha orado por la paz, la reconciliación, la familia, la educación, entre otros temas de interés común para nuestro estado.

Sergio Sánchez Díaz —en representación del presidente del consejo, John Spyker— expresó que, en condiciones sociales adversas como las que vive nuestro estado, el Consejo Interreligioso llama a la unidad y el respeto de las diferentes formas de pensamiento.

Lorena Hernández de La Torre, directora de Comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reiteró que la invitación está abierta para toda la ciudadanía con sede en el Colegio de Morelia (ubicado en avenida Guadalupe Victoria # 2225, Colonia Lomas de Santiaguito; antes conocido como “Poliforum de Morelia”).