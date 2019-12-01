¿Conoces a una niña curiosa, valiente, creativa y solidaria? Postúlala a la Presea Eréndira

¿Conoces a una niña curiosa, valiente, creativa y solidaria? Postúlala a la Presea Eréndira
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 19:08:14
Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, recordó que no hay que esperar a ser adultas para ser reconocidas, y que el Premio Estatal al Mérito de la Equidad de Género “Presea Eréndira” también está pensado para niñas michoacanas que ya están haciendo algo extraordinario en su comunidad, escuela o entorno.
La Presea Eréndira busca a las líderes del presente, no solo del futuro. Por eso, pueden ser postuladas niñas que destaquen por su talento, creatividad, esfuerzo o compromiso social, ya sea en la ciencia, el arte, el deporte, la cultura, el cuidado del medio ambiente, la defensa de derechos o el trabajo comunitario. Las niñas también pueden transformar Michoacán.
Este premio reconoce el impacto en cualquier etapa de la vida. “No hay que esperar a ser adultas para hacer historia; hay niñas que ya son líderes en el presente”, afirmó la titular de Seimujer. Destacó que las niñas pueden participar, ya que no es necesario tener un cargo o haber ganado premios anteriormente.
La convocatoria está abierta para que madres, padres, maestras, maestros, familiares, amigas, colectivos o comunidades postulen a una niña o adolescente que admiren. Si conoces a una menor curiosa, valiente, solidaria, creativa o comprometida, ella puede ser candidata a la Presea Eréndira.
Reconocer a las niñas hoy es impulsar sus sueños y decirles que su voz importa, que su talento cuenta y que Michoacán cree en ellas. La Presea Eréndira es una invitación a mirar a las niñas como protagonistas del presente. Consulten la convocatoria completa y postulen en la página web: https://mujer.michoacan.gob.mx/convocatorias/presea-erendira/, tienen hasta el 22 de febrero para enviar sus documentos.
 
 
 
 
 
 
