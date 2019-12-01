Conoce los mitos y realidades de la Carrera de Derecho

Guadalajara, Jalisco, 7 de agosto del 2025.- ¿Has pensado estudiar Derecho, pero te detienen algunas ideas que has escuchado sobre esta Carrera? Es momento de desmitificar y aclarar todo lo que se dice sobre esta profesión, y para ello necesitas centrarte en una universidad trasformadora y que forme Líderes innovadores de clase mundial.

La Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) rompe los esquemas y te muestra lo que realmente implica formarte como abogado, en una institución con visión global, enfoque práctico y prestigio internacional.



Mito 1: Estudiar Derecho es solo memorizar leyes y códigos.

Realidad: Aunque el conocimiento jurídico es esencial, en la UAG no se trata de memorizar por memorizar. El modelo educativo está diseñado en torno al aprendizaje activo, que incluye retos reales, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Desde el primer cuatrimestre, participarás en juicios orales simulados, audiencias y proyectos integradores, lo que desarrolla habilidades clave para destacar en cualquier ámbito legal.



Mito 2: Es una carrera teórica y poco práctica hasta el final.

Realidad: ¡Todo lo contrario! Desde tus primeras clases estarás involucrado en actividades reales. La UAG te brinda más de mil 530 horas de prácticas profesionales en una red de más de 270 instituciones públicas y privadas, lo que te da experiencia concreta antes incluso de egresar. Aquí, la formación es práctica, inmersiva y orientada al mundo real del Derecho.



Mito 3: Los abogados solo litigan en tribunales.

Realidad: El Derecho abre muchas más puertas que los tribunales. Al estudiar en la UAG, te preparas para múltiples caminos como asesoría jurídica, función pública, departamentos legales en empresas o incluso para emprender tu propio despacho. Además, nuestros egresados de Derecho cuentan con un 80% de empleabilidad en los primeros meses de haber egresado, esta licenciatura es una apuesta segura hacia un futuro laboral exitoso.



Mito 4: La experiencia internacional no es relevante en Derecho.

Realidad: Hoy, el Derecho es más global que nunca. En la UAG tendrás acceso a programas de movilidad nacional e internacional, intercambios con universidades de todo el mundo y contenidos enriquecidos con material de Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación en Estados Unidos. Esta perspectiva internacional te da una formación legal moderna, competitiva y con visión global.



No lo pienses más

Elige estudiar Derecho en la UAG y transforma mitos en oportunidades. En la Autónoma, no solo te formas como abogado, te conviertes en un líder ético, humanista y preparado para el cambio social. Con alianzas globales, enfoque práctico y una sólida base en valores, esta carrera te ofrece todo lo que necesitas para transformar tu futuro y el de los demás.

¡Descubre más sobre la Licenciatura en Derecho y empieza a escribir tu historia profesional con impacto real!