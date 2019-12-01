Conoce las razones para estudiar Psicología en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:50:36

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto del 2025.- Estudiar Psicología es mucho más que aprender teorías sobre el comportamiento humano. Es formarse como un profesional integral que comprende, acompaña y transforma la vida de las personas.

Por eso, elegir dónde cursar esta carrera hace toda la diferencia, especialmente cuando se busca una formación con perspectiva global, ética y práctica.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), tu formación como psicólogo va más allá de la teoría para prepararte a fondo, combinando ciencia, mente y cuerpo, tecnología aplicada y un compromiso ético. Aquí no solo analizas el comportamiento humano, aprendes a transformarlo, acompañando procesos de crecimiento individual y social.

¿Por qué elegir la Licenciatura en Psicología en la UAG?

Preparación práctica desde el inicio: Desde los primeros semestres, estarás en escenarios reales como comunidades, clínicas y centros educativos, con prácticas supervisadas en lugares como la Unidad de Pacientes en Estudio y los INTECOS, que son parte del ecosistema de la UAG para la atención de pacientes reales. Además, tendrás acceso a espacios profesionales en el Centro de Atención Psicológica en Ciudad Universitaria para fortalecer tus habilidades clínicas y atender a la comunidad.

Enfoque integral: Comprenderás cómo los procesos mentales se conectan con el bienestar físico, emocional y social. Tu formación incluirá neurociencias, salud mental comunitaria, psicología legal, psicología del deporte e investigación aplicada.

Acceso a tecnología de vanguardia: Entrenarás en el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES) con simuladores clínicos y herramientas tecnológicas de última generación en entornos interdisciplinarios. También tendrás acceso a un acervo actualizado de pruebas psicométricas, licencias y materiales profesionales para evaluar, diagnosticar y orientar con precisión.

Modelo interprofesional único: Te formarás junto a estudiantes de Medicina, Enfermería, Terapia Física y Odontología, así desarrollarás la colaboración interdisciplinaria esencial en los sistemas de salud avanzados.

Red de alianzas con impacto social y experiencias internacionales: Te vincularás con asociaciones, albergues y centros de atención psicológica, y participarás en proyectos de emprendimiento y liderazgo que generan un impacto social real. Además, vivirás experiencias internacionales y oportunidades de intercambio con universidades de todo el mundo.

Formación conectada con nuevas tendencias: Estudiarás las tendencias más actuales como neurociencias, procesos cognitivos y emocionales del adulto mayor, y psicología legal. Participarás en el Congreso Anual de Psicología y programas de mentoría investigativa.

Acreditación de prestigio: El programa de Psicología de la UAG está acreditado ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y fue desarrollado en colaboración con instituciones internacionales, empresarios y académicos expertos, lo que garantiza una formación que responde a las exigencias del mercado global.

Amplio Campo Laboral: Como egresado, serás un profesional con sentido ético y humanista, capacitado para trabajar en clínicas, empresas y escuelas desarrollando estrategias de intervención y prevención. Podrás desempeñarte como profesional independiente en tu propio consultorio, participar en proyectos de investigación o brindar asesoría y consultoría organizacional.

La UAG te brinda un amplio rango de herramientas y recursos para apoyar tu desarrollo académico y profesional. ¡Inscríbete ya y forma parte de una nueva generación de psicólogos que intervienen desde el primer día!

