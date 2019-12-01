Conoce las razones para estudiar Psicología en la UAG

Conoce las razones para estudiar Psicología en la UAG
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:50:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto del 2025.- Estudiar Psicología es mucho más que aprender teorías sobre el comportamiento humano. Es formarse como un profesional integral que comprende, acompaña y transforma la vida de las personas.

Por eso, elegir dónde cursar esta carrera hace toda la diferencia, especialmente cuando se busca una formación con perspectiva global, ética y práctica.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), tu formación como psicólogo va más allá de la teoría para prepararte a fondo, combinando ciencia, mente y cuerpo, tecnología aplicada y un compromiso ético. Aquí no solo analizas el comportamiento humano, aprendes a transformarlo, acompañando procesos de crecimiento individual y social.

¿Por qué elegir la Licenciatura en Psicología en la UAG?

Preparación práctica desde el inicio: Desde los primeros semestres, estarás en escenarios reales como comunidades, clínicas y centros educativos, con prácticas supervisadas en lugares como la Unidad de Pacientes en Estudio y los INTECOS, que son parte del ecosistema de la UAG para la atención de pacientes reales. Además, tendrás acceso a espacios profesionales en el Centro de Atención Psicológica en Ciudad Universitaria para fortalecer tus habilidades clínicas y atender a la comunidad.

Enfoque integral: Comprenderás cómo los procesos mentales se conectan con el bienestar físico, emocional y social. Tu formación incluirá neurociencias, salud mental comunitaria, psicología legal, psicología del deporte e investigación aplicada.

Acceso a tecnología de vanguardia: Entrenarás en el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES) con simuladores clínicos y herramientas tecnológicas de última generación en entornos interdisciplinarios. También tendrás acceso a un acervo actualizado de pruebas psicométricas, licencias y materiales profesionales para evaluar, diagnosticar y orientar con precisión.

Modelo interprofesional único: Te formarás junto a estudiantes de Medicina, Enfermería, Terapia Física y Odontología, así desarrollarás la colaboración interdisciplinaria esencial en los sistemas de salud avanzados.

Red de alianzas con impacto social y experiencias internacionales: Te vincularás con asociaciones, albergues y centros de atención psicológica, y participarás en proyectos de emprendimiento y liderazgo que generan un impacto social real. Además, vivirás experiencias internacionales y oportunidades de intercambio con universidades de todo el mundo.

Formación conectada con nuevas tendencias: Estudiarás las tendencias más actuales como neurociencias, procesos cognitivos y emocionales del adulto mayor, y psicología legal. Participarás en el Congreso Anual de Psicología y programas de mentoría investigativa.

Acreditación de prestigio: El programa de Psicología de la UAG está acreditado ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y fue desarrollado en colaboración con instituciones internacionales, empresarios y académicos expertos, lo que garantiza una formación que responde a las exigencias del mercado global.

Amplio Campo Laboral: Como egresado, serás un profesional con sentido ético y humanista, capacitado para trabajar en clínicas, empresas y escuelas desarrollando estrategias de intervención y prevención. Podrás desempeñarte como profesional independiente en tu propio consultorio, participar en proyectos de investigación o brindar asesoría y consultoría organizacional.

La UAG te brinda un amplio rango de herramientas y recursos para apoyar tu desarrollo académico y profesional. ¡Inscríbete ya y forma parte de una nueva generación de psicólogos que intervienen desde el primer día!
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere hombre de 74 años por aparente infarto en Plaza Las Américas de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Joven muere al someterse a cirugía estética en clínica de Monterrey; acusan a los responsables de negligencia médica 
Hallan cadáver decapitado en un canal de riego en Buenavista, Michoacán 
Se forma embudo nuboso en comunidad de Maravatío, Michoacán; no se reportan afectaciones
Más información de la categoria
Reducción de la pobreza en México, hazaña de la 4T: Claudia Sheinbaum
Salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos durante sexenio de AMLO
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Comentarios