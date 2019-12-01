Conoce la oferta educativa que la UMSNH tiene en esta Tercera Convocatoria de Ingreso

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Con 32 opciones de estudio en su oferta educativa de nivel superior y nivel técnico, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrió su tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso que estará vigente hasta el próximo 13 de agosto.

Las y los aspirantes podrán tramitar su ficha en esta tercera etapa y realizar el examen el próximo 15 de agosto.

La rectora Yarabí Ávila González indico que, la UMSNH tiene el interés de que el mayor número de jóvenes pueda seguir su preparación profesional, por lo que se abre esta nueva oportunidad para que los estudiantes se sumen a la familia nicolaita.

“Los estamos esperando en la Máxima Casa de Estudios, una institución en la que cada día buscamos mejorar para que nuestras y nuestros alumnos egresen con una formación sólida, y también estamos trabajando para que tengan instalaciones dignas, ya muy pronto contaremos con una alberca Olímpica que se suma a otras otras áreas deportivas que tiene la Universidad”, apuntó.

Por su parte, la directora de Control Escolar de la casa de estudios, Marisela Morfin Amézquita, precisó que, la oferta es amplia y se cuenta con más de dos mil espacios disponibles a disposición de las y los jóvenes.

La funcionaria comentó que, en esta tercera etapa serán dos vertientes, al referir que quienes ya hicieron algún examen en la primera o segunda Convocatoria, deberán concretar el registro e imprimir su ficha, pero ya no será necesario que presenten la evaluación en la tercera fase.

En tanto, quienes no han hecho ningún examen y por primera vez solicitarán su ficha, deben realizar todo el proceso de registro y presentar su examen el próximo 15 de agosto, tras señalar que, los resultados se darán a conocer el 19 de agosto y el 21 del mismo mes será el periodo de inscripción.

Cabe señalar que, la solicitud de ingreso debe hacerse de manera personal y todo el proceso de registro se realiza a través del portal www.umich.mx