CONCYTEC impulsa vocaciones científicas desde la infancia con programas lúdicos

CONCYTEC impulsa vocaciones científicas desde la infancia con programas lúdicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 17:33:33
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Querétaro, Querétaro, a 17 de abril de 2026.- Enrique Ravel García, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEC), destacó la importancia de acercar a niños y jóvenes al conocimiento científico mediante programas que combinan educación y diversión.

“Además de la educación tradicional, buscamos reforzarla con actividades lúdicas donde los chicos aprenden jugando”, explicó Ravel García, al referirse a los proyectos impulsados en conjunto con la Secretaría de Educación.

Detalló que uno de los ejemplos más recientes es la colaboración con la Fundación Robotics, que utiliza la metodología LEGO para que los estudiantes construyan robots con aplicaciones específicas. 

“Este año, el reto se enfocó en la arqueología, lo que permitió a los participantes poner en práctica conocimientos de diversas materias mientras desarrollaban habilidades como trabajo en equipo, liderazgo y empatía”.

Subrayó que el programa también involucra a los maestros, quienes reciben capacitación para transmitir sus clases a través de estas dinámicas. 

“Estamos convencidos de que así los chicos mejoran en muchos aspectos, incluso en habilidades que no siempre se reflejan en una calificación. La culminación de estas actividades se refleja en competencias donde los estudiantes muestran sus proyectos, consolidando el aprendizaje y fortaleciendo su desarrollo personal y académico”.

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