Concluye la participación del Atlético Morelia-UMSNH en la Copa Metropolitana 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 16:11:21
Tecámac, Estado de México, a 17 de agosto de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana concluyó su participación en la Copa Metropolitana 2025, luego de que este domingo igualó 2-2 en la semifinal disputada en el Estadio Tecámac. 

Los Zorros dominaron el primer tiempo y se fueron al descanso con la ventaja de 2-0 gracias a los goles de Amir Marines y Ronaldo Alejandre, sin embargo, en el complemento llegó la reacción del rival y empató 2-2.

La paridad en la pizarra obligó a definir al ganador en la serie desde los 11 pasos, donde el conjunto nicolaita cayó por 5-3, por lo que terminó su actividad en el certamen.

Cabe recordar que, en este torneo de pretemporada, en el que participaron equipos de Liga Premier y Liga de Tercera División Profesional (TDP), el cuadro nicolaita debutó con un empate 2-2 y ganó 5-4 en penales, mientras que en su segundo compromiso ganó 2-1, lo que le dio el pase a 'semis'. 

Ahora, el Atlético Morelia-UMSNH buscará algunos partidos amistosos más para llegar a punto al inicio de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, que comenzará en septiembre próximo.

