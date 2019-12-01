Con un programa flexible, Maestría en Ciencia en Ecología Integrativa de la UMSNH abre su convocatoria

Con un programa flexible, Maestría en Ciencia en Ecología Integrativa de la UMSNH abre su convocatoria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 11:19:18
Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Con un programa flexible, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA) anunció la apertura de la convocatoria de ingreso para la Maestría en Ciencias en Ecología Integrativa (MCEI), dirigida a egresadas y egresados de carreras de Ciencias Biológicas, Ambientales y áreas afines. 

La MCEI busca preparar profesionales capaces de aplicar enfoques y metodologías interdisciplinarias para el estudio de fenómenos biológicos desde el nivel de genes hasta el de ecosistema.

El plan de estudios integra actividades diversas en apoyo a la enseñanza que incluyen clases teóricas y prácticas en aula y laboratorio, seminarios de investigación, talleres o cursos especializados, estancias de investigación, elaboración y publicación de revisiones bibliográficas especializadas, prácticas profesionales vinculadas al trabajo de tesis, así como actividades de retribución social. 

La maestría, que requiere una dedicación de tiempo completo por parte del estudiante, está estructurada en tres Líneas de generación y aplicación del conocimiento: Ecofisiología; Patrones y Conservación de la Biodiversidad; Sistemas Ecológicos y Procesos Evolutivos.

Dicho programa tiene una duración de cuatro semestres y es flexible lo que permite que las actividades de aprendizaje se adapten de acuerdo a las características individuales de cada aspirante.

Al término de la maestría, las egresadas y egresados estarán capacitados para generar conocimiento científico sólido e integrativo en el campo de la ecología, así como para abordar problemáticas relacionadas con la conservación y manejo de la biodiversidad, los recursos naturales y los socioecosistemas.  

Las y los estudiantes aceptados podrán aplicar para recibir una beca de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el próximo 14 de enero, en tanto que la publicación de resultados será el 6 de febrero, los cursos del posgrado iniciarán a principios de marzo del 2026.

