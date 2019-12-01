Con Plan Michoacán se beneficiará a más de 80 mil estudiantes con nueva beca: SEE

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE), a cargo de Gabriela Molina, resaltó la ampliación de las becas federales que hoy anunció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para un desarrollo integral. Sumarán más de 892 mil becados, que incluirán los nuevos 80 mil jóvenes que recibirán apoyo para transporte.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se crea la nueva Beca “Gertrudis Bocanegra”, diseñada específicamente para el estado. La cual tiene como propósito apoyar a los jóvenes michoacanos de educación superior en gastos como el transporte público.

Además, se refrendó que la Beca “Rita Cetina”, que actualmente es universal en secundaria, se extiende para cubrir a todas y todos los estudiantes de primaria, lo que implica la incorporación de más de 314 mil nuevos becarios para 2026.

A su vez, se mantienen y fortalecen otros apoyos esenciales. La Beca “Benito Juárez” seguirá beneficiando a más de 124 mil estudiantes de nivel medio superior, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo Futuro mantiene su respaldo a más de 17 mil 597 becarios de nivel superior.

Con estas adiciones y consolidaciones, el programa de becas federales en Michoacán experimenta una transformación notable. Para el 2026 el número total de beneficiarios alcanzará los 892 mil 639 becarios, que se traduce en una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos.

Esto significa que más de 395 mil jóvenes, niños y adolescentes ahora contarán con el apoyo de una beca, mitigando las barreras económicas para el acceso y la permanencia en el sistema educativo.