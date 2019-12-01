Con fortaleza y unidad, UMSNH conmemora el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

Con fortaleza y unidad, UMSNH conmemora el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 13:53:25
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Con la fortaleza que distingue a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se conmemoró el acto con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que estuvo presidido por la rectora Yarabí Ávila González.

Flanqueada por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la rectora izó el Lábaro Patrio, y con orgullo y respeto las y los nicolaitas entonaron el Himno Nacional para que posteriormente la multigalardonada Banda de Guerra de la institución diera paso a la marcha “Crisol de Pensadoras y Pensadores”. 

La Universidad Michoacana refrenda su compromiso con la sociedad y con la formación de profesionistas con vocación humanista y altamente calificados, así como con el pleno respecto a los Derechos Humanos, a la diversidad y a la libertad de expresión.  

Con la fuerza y el bagaje histórico que caracteriza a la Máxima Casa de Estudios, la institución reitera que seguirá impulsando de manera firme y decidida la ciencia, la investigación y el progreso en Michoacán.

