Con éxito UMSNH llega a las 23 ediciones de la Rodada Nicolaita, que se fortalece como parte del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Las Rodadas Nicolaitas han logrado un rotundo éxito a lo largo de 23 ediciones y esta acción se fortalece en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La rectora Yarabí Ávila González asistió a esta actividad que convocó a cientos de participantes, en donde estuvo acompañada por la directora de Proyectos del Instituto Mexicano de La Juventud (IMJUVE), Lucero García Huerta y por Martín Alonso Estrada, quien asistió en representación del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Sánchez Coria.

En este marco, la rectora dio la bienvenida a la representante de la Federación, y refirió que para la Universidad Michoacana el deporte es un eje fundamental, ya que no sólo forma atletas sino también forma conciencia. “En cada entrenamiento, en cada partido y en cada juego limpio, construimos espacios donde el respeto, la empatía y la colaboración se vuelven parte de nuestra vida cotidiana”.

Ávila reconoció a la Dirección del Deporte e Infraestructura Deportiva de la UMSNH por promover acciones que fomentan una vida saludable y una sana convivencia, de igual forma, comentó que con este tipo de actividades la casa de estudios seguirá aportando al Plan Michoacán.

Por su parte, la directora de Proyectos del IMJUVE, Lucero García, agradeció a la rectora Yarabí Ávila, el que la Universidad Michoacana se sume a las activaciones que se están haciendo a nivel nacional por instrucción de la presidenta Claudia Shenbaum. “Estamos haciendo muchas activaciones en todo el estado que están pensadas para los jóvenes, para que vean que hay alternativas de recreación, que nos sacan de los esquemas de violencia y de otras cosas que no están tan padres”.

Felicitó a la institución por llevar a cabo las Rodadas Nicolaitas, tras invitar a que se continúen realizando este tipo de actividades, “acuérdense que cualquier práctica deportiva o cualquier práctica que nos haga hacer comunidad es lo que va a rescatar a nuestros entornos”.

Por su parte, el representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Martín Estrada, indicó que el préstamo de bicicletas que en diversas ediciones de la Rodada la dependencia facilita a la UMSNH para que las utilicen las y los ciudadanos forma parte del programa de prevención del delito denominado “En Bici Contra las Adicciones”, “ahorita podemos disfrutar de estas bicicletas para que se den cuenta que la pueden pasar a gusto en bicicleta. Quiero agradecer la confianza de la rectora”

Cabe mencionar que en esta ocasión, la Rodada Nicolaita reunió a un total de 400 ciclistas, entre comunidad nicolaita y público en general, quienes completaron el tradicional recorrido de 11 kilómetros.