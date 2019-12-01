Con D4TA, las y los estudiantes de Michoacán tienen internet gratis

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Con el Programa D4TA Datos Gratis, estudiantes de bachillerato y universidad de Michoacán cuentan con acceso a internet sin costo, una herramienta fundamental para realizar tareas, investigaciones y mantenerse al día con sus actividades académicas, destacó la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Al continuar la entrega y activación de chips en planteles educativos de todo el estado, así como en módulos generales para estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), subrayó que, gracias a este apoyo impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el acceso a internet ya no es una limitante para miles de jóvenes.

“Este programa permite a las y los estudiantes contar con 4 GB mensuales, además de redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados, lo que facilita no solo el aprendizaje en línea, sino también la comunicación constante con docentes, compañeros y familia”, señaló, al enfatizar que se trata de un impulso directo a su formación académica.

Para recibir el chip, las y los beneficiarios deben acudir a las sedes de entrega con original y copia del INE y CURP; en el caso de menores de edad, se requiere la documentación de su madre, padre o tutor. Para estudiantes de la UMSNH, es necesario presentar la credencial vigente o la carga de materias del portal SIIA. El proceso es ágil, ya que el SIM se entrega y activa al momento para su uso inmediato.

Finalmente, quienes ya cuentan con una línea telefónica pueden conservarla mediante el proceso de portabilidad, evitando el cambio de número o la pérdida de contactos. Esto permite una transición sencilla para que el sector estudiantil aproveche, desde el primer momento, los beneficios de la conectividad gratuita.