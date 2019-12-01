Con cuarta acreditación y matrícula histórica, Licenciatura en Economía de la UMSNH celebra su 50 aniversario

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- Con matrícula histórica y con la obtención de su cuarta acreditación de calidad, la Licenciatura en Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebró su 50 aniversario, el cual estuvo presidido por la rectora Yarabí Ávila González, quien signó una carta compromiso de colaboración entre la dependencia nicolaita y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con la presencia del presidente del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (COCACE), Jesús Arroyo Alejandre, la directora de la Facultad de Economía de la UMSNH, Erika Jenny González Mejía, indicó que durante las cinco décadas de existencia, la dependencia académica se ha caracterizado por formar generaciones de economistas con una consistente formación teórica, manejo instrumental técnico, con capacidad de análisis de la realidad contemporánea en el ámbito dialéctico de las relaciones globales.

“El día de hoy seremos testigos de la firma de una carta compromiso de nuestra institución con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México que también está cumpliendo 50 años de servicio institucional”.

Precisó que la dependencia académica que dirige ha promovido la descentralización educativa y ha logrado aumentar la matrícula a mil 175 estudiantes, lo que refirió es una cifra histórica para la institución. “Lo más significativo de este aniversario es cumplir 50 años llegando con un programa de consolidación laboral impulsado por la rectora Yarabí Ávila González, lo que nos permitió dar certeza laboral a las y los docentes”.

González Mejía afirmó que hoy más que nunca se deben plantear nuevos cambios y transformaciones universitarias que promuevan el combate a la ignorancia, a la corrupción y a la opulencia, para vivir en una sociedad más justa y más igualitaria.

Al hacer entrega de la constancia de acreditación de la Licenciatura en Economía, el presidente del COCACE, Jesús Arroyo Alejandre, destacó los 50 años de trabajo académico y de formación de economistas de la facultad. “Es un orgullo entregar la cuarta acreditación del programa de Economía, que tiene ya 20 años acreditado gracias al trabajo y al compromiso de las autoridades, de los directivos, de los profesores y estudiantes ocupados en la mejora continua de la calidad en la enseñanza de la economía”.

Indicó que, lo anterior, es un reconocimiento de la pertinencia y actualización de los conocimientos impartidos en dicho programa educativo, así como de su profundidad, y también de la formación humanista y ética.

En tanto, la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León, comentó que desde 1976 la dependencia nicolaita ha preparado a generaciones de profesionales que participan en la vida pública, privada y social del país y que contribuyen al análisis y a la atención de los problemas económicos de la región.

Compartió que la institución que dirige tiene una historia que vincula de muchas formas con la Facultad de Economía de la UMSNH, al tiempo que, agradeció que la vocación compartida entre ambas instancias se pueda reflejar en la firma de una carta de intención de colaboración, que tiene como objetivo consolidar proyectos conjuntos, “porque es momento en el que necesitamos sumar las fuerzas de diferentes instituciones de educación superior para poder hacer frente a los retos y a los desafíos que estamos enfrentando”.