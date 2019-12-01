Con altos estándares de calidad, Facultad de Químico Farmacobiología celebra 67 años de fundación

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Los grandes estándares numéricos de calidad con que cuenta la Facultad de Químico Farmacobiología nos da la certeza que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está cumpliendo con la labor social de entregar egresadas y egresados de calidad al mercado laboral, aseguró el jefe del Departamento de Control y Supervisión de Personal de la institución, Ulises Huerta Silva.

Al presidir la ceremonia de celebración del LXVII aniversario de la dependencia académica y el Día del Químico, a nombre de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario refrendó el apoyo de la administración en la búsqueda de la reacreditación del programa de licenciatura, "lograr la primera acreditación fue un trabajo fuerte de muchos años y varios intentos, no fue una tarea de una sola gestión y no podemos dejar de luchar por lo que nos costó tanto trabajo conseguir".

Tras felicitar a la comunidad docente y administrativa por un aniversario más, se dirigió a las y los estudiantes a quienes instó a sentirse orgullosos de pertenecer a una facultad de excelencia, con historia, con representatividad y con grandes estándares numéricos de calidad, así como de su familia y de sus papás “que les dan la oportunidad y el apoyo para tener esa educación integral que se necesita para para triunfar".

Acompañada de los directores de las diferentes facultades del área de la Salud, la directora de la Facultad de Químico Farmacobiología, Rosa María García Martínez, precisó que este aniversario es una buena ocasión para celebrar la historia de la dependencia, pero también el futuro que se está construyendo.

Durante el acto realizado en el marco del Día del Químico, hizo una invitación a las y los profesores a renovar sus votos y atender las necesidades de sus estudiantes para seguir fortaleciendo la excelencia académica.

Tras destacar el aumento de la matrícula en los últimos años, informó que se dieron por iniciados los trabajos en la búsqueda de la reacreditación del programa de licenciatura por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica (COMAEF), así como para obtener la Opinión Técnico Académica (OTA) Favorable que otorga la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).