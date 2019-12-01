Con 320 mil alumnos en prepa y universidad, impulsan mejores empleos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Michoacán actualmente cuenta con una matrícula histórica de 320 mil 885 estudiantes en educación media superior y superior de instituciones públicas e incorporadas, quienes representan miles de proyectos de vida que se construyen desde las aulas, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Que las y los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria y universidad significa ampliar sus oportunidades para acceder a mejores empleos, fortalecer sus proyectos de vida y contar con mayores herramientas para transformar su entorno, expuso la funcionaria estatal.

Asimismo, enfatizó que la educación también es una herramienta para reducir las brechas de desigualdad, al ampliar las posibilidades de desarrollo independientemente del lugar de origen o las condiciones económicas de las y los estudiantes.

Precisó además que, para este ciclo escolar, la cobertura educativa se amplió con la apertura de 11 nuevos planteles Margarita Maza en el mismo número de municipios, los cuales comenzarán actividades académicas el próximo lunes 5 de octubre, así como el inicio de clases de la primera generación de la Universidad Intercultural Tecnológica y Politécnica de Aquila (UITPA), llevándose más educación de estos niveles a diversas zonas del estado.

Sosa Olmeda señaló que la permanencia en las aulas también cumple una función social, al ofrecer a las juventudes espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo que fortalecen sus capacidades y amplían sus alternativas frente a contextos de violencia. Asimismo, permite desarrollar conocimientos y habilidades que facilitan la incorporación al mercado laboral.

La titular del Iemsysem destacó que el reto es lograr que cada vez más jóvenes no sólo ingresen, sino que permanezcan y concluyan sus estudios. Por ello, afirmó que fortalecer las condiciones para su continuidad educativa significa invertir en mejores oportunidades de empleo, comunidades con mayor desarrollo, reducción de desigualdades y entornos que contribuyan a alejar a las juventudes de la violencia.