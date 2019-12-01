Con 119 cuerpos académicos vigentes, UMSNH consolida su capacidad de investigación

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa consolidando su capacidad académica y de investigación, al concretar un total de 119 Cuerpos Académicos vigentes tras la última evaluación de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), con lo que afianza el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria.

El secretario Académico de la casa de estudios, Antonio Ramos Paz, señaló que lo anterior, es una muestra de la capacidad de la institución para hacer investigación, crear conocimiento y mejorar la formación de las y los estudiantes con el trabajo en equipo de su planta académica.

Detalló que, al mes de septiembre del presente año, del total de Cuerpos Académicos vigentes, 44 están Consolidados, 45 en Consolidación y 30 en Formación, lo que representa que el 74.8 por ciento de dichos entes, están en los dos niveles de mayor desarrollo académico.

Estos resultados, añadió, marcan un camino de mejora continua y repercuten en los procesos institucionales de evaluación y acreditación de los programas educativos, aportan pruebas sobre la capacidad y la organización del personal académico, el desarrollo de líneas de investigación, la formación de recursos humanos y la relación entre la investigación y la docencia.

En ese sentido, informó que en 2026 la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la DGESUI, que depende de la Subsecretaría de Educación Superior, evaluó 19 Cuerpos Académicos de la Universidad Michoacana, dando como resultado 12 de ellos reconocidos como Consolidados, cinco en Consolidación y dos en Formación, tras referir que con ello se reconoce la labor de las investigadoras y los investigadores nicolaitas, así como la solidez académica de la institución.

Precisó que una comunidad organizada en Cuerpos Consolidados y en proceso de Consolidación crea condiciones favorables para impulsar proyectos interdisciplinarios y ayuda a fortalecer programas de licenciatura y posgrado, establecer redes de colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales y aumentar la participación de las alumnas y alumnos en actividades de investigación.

Finalmente, Ramos Paz aseguró que, con estos resultados la Universidad Michoacana reconoce que fortalecer sus Cuerpos Académicos implica mejorar la calidad de la formación que reciben sus estudiantes, además de ampliar la capacidad de la institución para generar conocimiento que ayude al desarrollo de Michoacán y del país.