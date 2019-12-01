Comparten maestros estrategias para fortalecer aprendizaje y sana convivencia

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- Con el objetivo de compartir estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a la educación de los niños, niñas y adolescentes, desde la realidad de las aulas, a partir de condiciones y contextos diferenciados, este viernes más de 15 mil maestras y maestros, de dos mil 114 escuelas de educación básica pública, llevaron a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), correspondiente al calendario 2025-2026, autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el estado de Querétaro.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, resaltó el trabajo académico de este consejo técnico, como una forma de fortalecer, a partir de la experiencia de las y los docentes, aquellas propuestas pedagógicas que respondan a los retos, problemáticas y necesidades específicas de cada comunidad educativa.

“El propósito es integrar las necesidades educativas con el contexto y particularidad de cada comunidad escolar, para consolidar los aprendizajes prioritarios de las y los alumnos, mejorando los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión, trabajando en el desarrollo académico de ambientes sanos, de inclusión, equidad y colaboración”, detalló.

La titular de la USEBEQ, reconoció el compromiso y dedicación de las y los maestros, quienes, durante esta segunda sesión, a partir del programa de mejora continua, determinarán el tema pedagógico que abordarán, enfatizando las mejores formas de organizar la enseñanza, los temas académicos, cultura de paz, salud mental y sana convivencia, con una mirada formativa y preventiva, aplicada a que las y los niños aprendan en la escuela lo que deben saber para resolver los problemas de la vida cotidiana.