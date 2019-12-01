Como una juzgadora íntegra y una moreliana ejemplar, fue recordada la licenciada nicolaita María Guadalupe Morales Ledesma

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- En el marco del homenaje póstumo que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizó a la licenciada María Guadalupe Morales Ledesma, el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Jorge Orozco Flores, recordó a la abogada nicolaita como una juzgadora íntegra, de estirpe y linaje excepcional, así como una moreliana ejemplar, que abrió camino a las mujeres en el ámbito jurídico estatal.

En el acto estuvo presente la rectora Yarabí Ávila González, familiares, amigas y amigos de la reconocida catedrática, así como integrantes del gabinete Legal de la casa de estudios, docentes, administrativos y estudiantado de la dependencia académica de donde egresó y en donde formó generaciones de profesionales del Derecho.

Durante el evento la rectora realizó la primera guardia de honor e hizo entrega de la Bandera Nicolaita a los familiares de la destacada abogada.

En su intervención, el profesor Jorge Orozco, indicó que la partida de la maestra Guadalupe Morales es un símbolo nicolaita, universitario, “de nuestra facultad, del Derecho, de la administración pública, de la administración de justicia y algo muy importante, de las mujeres, porque su personalidad fue una personalidad que empezó a abrir las puertas para las mujeres, para que otras más las siguieran, y la Asociación de Abogadas de Michoacán es la prenda jurídica más importante de las mujeres abogadas y litigantes”.

Lupita Morales, añadió, abrió las puertas no para ella, su personalidad no era egoísta, su personalidad no giraba alrededor de ella, giraba alrededor de las demás, ayudaba, abría oportunidades y muchas y muchos que llegaron, van llegando y seguirán llegando a las altas responsabilidades de la administración pública tienen en nuestra querida amiga, maestra Lupita, una pionera.

Indicó que de su faceta en el aula, se puede hablar de dos aspectos, uno el pedagógico que se sintetiza con una sola palabra, ejemplo, y el didáctico, al referir que la catedrática nicolaita tenía la virtud y el don natural de hacer sentir a cada alumna y alumno en el aula como si le estuviera hablando sólo a él o a ella.

En este marco, afirmó que la maestra María Guadalupe Morales Ledesma representa más de 200 años de historia del Derecho en Michoacán y en el país, “Lupita es el prototipo del modelo de abogada y abogado que se formaron a través de más de 200 años y por sobre todas las palabras que se pueden decir de ella en esta ceremonia en memoria de mi maestra Lupita, está la palabra integridad”.

En la administración de justicia, apuntó, hay muchas tentaciones, pero mientras Lupita ocupaba una función pública o cualquier otra actividad, nadie se atrevía a tener el menor pensamiento de mostrar un sobre amarillo, nadie se atrevía porque estaba rodeada de un aura auténtica, de integridad nicolaita, universitaria y mujer trascendente.

El profesor Jorge Orozco también destacó la trayectoria de la catedrática en la administración pública, tras señalar que, la licenciada Guadalupe Morales Ledesma deja un importante legado en los diversos ámbitos en donde se desempeñó.