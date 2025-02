Colegio de Morelia ofrece nuevos e innovadores talleres

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero del 2025.- El Colegio de Morelia anunció la apertura de nuevos e innovadores talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos, en los cuales podrán desarrollar habilidades deportivas, artísticas y humanas.



Siguiendo la instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de ofrecer educación complementaria a la ciudadanía para mejorar sus habilidades académicas y personales, el Colegio de Morelia tiene este año propuestas que van desde Box, Kendo, Baile Latino para Adultos Mayores, Arte Terapia, K-Pop Dance, Actuación de Teatro y Doblaje de Voz, y Cosmética Vegetal.



En conferencia de prensa, el Director General del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó el compromiso de multiplicar la oferta educativa para finales de año, capacitando a través de talleres de oficios y desarrollo tecnológico.



Tras explicar que los costos de los talleres son muy accesibles y van desde los 21 pesos por hora, invitó a la población en general a conocer sus temas e inscribirse en la página: https://colegiodemorelia.gob.mx/



Barrales Alcántara destacó que muchos de estos talleres permiten que los asistentes aprendan nuevas habilidades y herramientas que incluso les pueden permitir emprender un negocio y así mejorar la economía familiar. Así como precisó que, si bien algunos de las actividades ya iniciaron, aún es posible inscribirse y formar parte.



Entre los nuevos talleres para este 2025 destacan:



• Colores de la mente: está dirigido a personas de 15 años en adelante, el horario es los días sábados de 10:00 a 12:00 horas y el costo mensual de 210 pesos.



• K- Pop Dance: está dirigido a personas de 10 años en adelante, tiene un horario de 14:30 a 15:30 horas los días miércoles y viernes, con un costo de 168 pesos al mes.



• Cosmética Básica: está dirigido a personas de 15 años en adelante, con un horario de 17:00 a 19:00 horas los días miércoles, el costo del módulo es de 208 pesos (no incluye material).



• Actuación para Teatro y Doblaje de Voz: está dirigido a personas de 10 años en adelante, su costo al mes es de 364 pesos, el horario es de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas (no incluye material).



• Boxeo: inicia el próximo 08 de febrero, está dirigido a hombres, mujeres y niños de 6 años en adelante, con un horario de sábado de 10:00 a 12:00 horas, el costo mensual es de 123 pesos.



• Gelish: inicia el 10 de febrero, en un horario de lunes y martes de 9:00 a 11:00 horas y un costo mensual es de 416 pesos (no incluye material).