Certifican UAQ y SECTUR a nuevos Guías de Turistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:50:57

Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR), Adriana Vega Vázquez Mellado, junto a autoridades de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezó la ceremonia de certificación oficial de Guías de Turistas Especializados en el Patrimonio Cultural, bajo la norma NOM TUR 08 2022, cuyo objetivo es reconocer la preparación y el compromiso de quienes fortalecen la atención y la experiencia de los visitantes en la entidad.

Durante el evento, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, destacó que los guías representan una figura clave dentro del sector, al fungir como embajadores del destino Querétaro y como portavoces del valor histórico, cultural y humano del estado.

“Quienes hoy reciben esta certificación son narradores de nuestra historia, guardianes de nuestro patrimonio y portadores del espíritu queretano. A través de su trabajo, muestran al visitante la grandeza y diversidad de Querétaro”, señaló.

La funcionaria explicó que esta certificación contribuye a garantizar la calidad, seguridad y autenticidad de los recorridos turísticos, al mismo tiempo que impulsa la profesionalización del sector y la competitividad del destino.

Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, de mantener una estrecha colaboración con las asociaciones, instituciones educativas y organismos del sector para continuar con la capacitación constante de guías, prestadores de servicios y promotores turísticos.

“Reconocemos la labor de cada guía certificado, porque son ellos quienes conectan nuestra historia con el presente y hacen que Querétaro se recuerde por sus experiencias, su conocimiento y su hospitalidad”, agregó.

Con esta certificación, Querétaro refuerza su liderazgo nacional en el impulso a la formación profesional del turismo cultural, consolidando su posición como un destino que apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el desarrollo integral de su sector.