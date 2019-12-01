Celebra UTC el Día de Muertos con arte, ciencia y tradición mexicana

Corregidora, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- La comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) celebró el Día de Muertos, con un colorido festival en el cual se presentaron 12 tapetes de aserrín, alebrijes y representaciones de catrinas y catrines, elaborados por estudiantes de las distintas carreras.

Al respecto, el rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, mencionó que cada elemento del altar reflejó el legado de Julieta Fierro como científica, maestra, promotora incansable de la curiosidad y el amor por el cosmos, integrando en la conmemoración una visión que une el arte, cultura y la ciencia como pilares del conocimiento.

“En la UTC celebramos nuestras tradiciones porque en ellas se encuentra la esencia de lo que somos como comunidad y como país. El Día de Muertos nos recuerda la importancia de la memoria, el arte y la identidad mexicana, pero también nos invita a reconocer el legado de quienes, como Julieta Fierro, dedicaron su vida al conocimiento y la inspiración”, concluyó.

Como actividad general, se instaló un altar dedicado a Julieta Fierro, reconocida astrofísica y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para rendir tributo a una mujer que dedicó su vida a acercar el conocimiento del universo a la sociedad mexicana. La ofrenda incluyó flores de cempasúchil, símbolo del camino hacia el más allá, además, se iluminó con tonos naranjas y dorados, evocando la pasión de Fierro por la ciencia y la divulgación del conocimiento.