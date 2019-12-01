Celebra USEBEQ 72 años de la Secundaria General No. 1

Querétaro, Querétaro, 26 de junio del 2026.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó, con una ceremonia cívica y cultural, la conmemoración del 72 aniversario de la escuela secundaria general No. 1 “Constitución de 1917”, una institución histórica en la entidad.

Ahí, la titular de la USEBEQ, acompañada del secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra, resaltó la conmemoración del 72 aniversario como un espacio para recordar, agradecer y proyectar el futuro de una institución que ha dejado una huella indeleble en sus estudiantes.

“Celebramos los 72 años de la Secundaria General número 1 Constitución de 1917, una institución que no solo ha sido testigo del paso del tiempo, sino protagonista en la formación de generaciones de queretanas y queretanos”, señaló.

Añadió que hablar de esta escuela es hablar de tradición, compromiso y vocación. Es reconocer el esfuerzo de quienes, a lo largo de estas décadas, han construido con dedicación un espacio donde se forman valores, se despiertan sueños y se forja el futuro, consolidándola como un pilar en la formación de decenas de generaciones de jóvenes queretanos.

La Secundaria General No.1 “Constitución de 1917”, una de las primeras escuelas de este nivel educativo que surgió en nuestra entidad, y por cuyas aulas han pasado más de 35 mil alumnas y alumnos, se sumó actualmente al trabajo de calidad académica de las otras 55 secundarias generales que existen en el estado, consolidándose como una de las más grandes y de mayor tradición.