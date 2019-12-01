Celebra Instituto Rey Sejong tercer aniversario en la UTEQ

Querétaro, Querétaro, 8 de agosto del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, y la secretaria de Turismo del Municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, encabezaron la celebración del tercer aniversario del Instituto Rey Sejong Querétaro, con sede en las instalaciones de dicha casa de estudios, y que posiciona a Querétaro como un referente en internacionalización educativa, para avanzar en la profesionalización de personas interesadas en dominar este idioma.

Pantoja Amaro recordó que la UTEQ forma parte de una red internacional por más de 250 centros en 85 países y es la única universidad en México que alberga a este organismo con reconocimiento internacional, especializado en la enseñanza de la cultura e idioma coreano por medio de instructores nativo-parlantes altamente calificados.

“En la Universidad Tecnológica de Querétaro creemos en la educación como puente entre culturas. Por eso, desde 2022, somos sede del Instituto Rey Sejong Querétaro. Gracias a profesores especializados en la enseñanza del coreano, más de 400 estudiantes han logrado certificarse oficialmente”, destacó.

Cabe recordar que ese mismo año, la UTEQ fue seleccionada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, tras un riguroso proceso internacional, en el que compitieron más de 80 instituciones de 39 países para obtener la sede de este centro. Su labor contribuye al desarrollo económico y social de Querétaro, al facilitar la integración cultural de las comunidades locales y extranjeras que hoy forman parte de nuestra entidad.