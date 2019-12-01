¡Celebra el 108 aniversario de la UMSNH!, 24 de octubre, Baile de Gala 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 14:30:58

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- ¡Celebra el 108 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo!, asiste a la Gran Cena Baile de Gala, que se realizará el próximo 24 de octubre.

La Máxima Casa de Estudios invita a la comunidad nicolaita y a la población en general a participar en esta actividad que se ha convertido en los últimos años en un punto de encuentro y sana convivencia entre las y los universitarios.

La tradicional Cena Baile fue retomada durante la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, tras años de no realizarse y ha sido bien recibida por docentes, administrativos, alumnas y alumnos, egresados y por la ciudadanía que también ha participado.

Esta edición se llevará a cabo el 24 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), será una cena de tres tiempos y estará amenizada por la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate y por el grupo Makesh.

Cabe señalar que, la venta de boletos iniciará en próximos días, en las instalaciones del nuevo edificio de Rectoría ubicado en Ciudad Universitaria.