Capacita USEBEQ a padres de familia en el uso y manejo responsable de redes sociales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:25:34
Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Alrededor de 400 madres y padres de familia fueron capacitados en el uso y manejo responsable de redes sociales para fortalecer el acompañamiento y supervisión con sus hijas e hijos, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

Durante la conclusión de los trabajos, la funcionaria estatal precisó que el objetivo de este programa, es crear en las instituciones educativas un entorno más seguro y respetuoso para todos, a fin de mejorar significativamente el bienestar emocional y mental de las y los jóvenes estudiantes queretanos.  

“Nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en equipo por nuestros jóvenes, que los espacios en nuestras escuelas sirvan para orientar y asesorar a los papás en temas trascendentales que tienen que ver con la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, detalló.   

En el presente ciclo escolar, la USEBEQ realizó conferencias en los municipios de Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles y Querétaro, impactando a más de mil 930 alumnos, alumnas y adolescentes de escuelas públicas del estado de Querétaro.

