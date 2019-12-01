Buscan acercar la ciencia a la sociedad, inauguran la Tercera Semana de la Divulgación Científica del IIQB

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Desde los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, la investigación tiene que estar siempre presente, debe ser el modus vivendi de las universidades y su divulgación es de lo más importante, afirmó el coordinador General de Estudios de Licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Antonio Luna Delgado, al declarar formalmente inauguradas las actividades de la Tercera Semana de la Divulgación Científica que organiza el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas (IIQB).

Al acudir con la representación de la rectora Yarabí Ávila González al evento académico que se estará hasta el próximo 31 de octubre, el funcionario señaló que independientemente de que la investigación que se realiza sea investigación básica o investigación aplicada, definitivamente tiene que haber una divulgación de la ciencia, “si no hay una divulgación o una aplicación, la ciencia no tendría razón de ser”.

Consideró que uno de los grandes retos de las universidades es hacer investigación y que ésta llegue a donde debe de llegar, que es la sociedad.

Tras dar la bienvenida a las y los asistentes, el director del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Rafael Salgado Garciglia, explicó que esta actividad nace principalmente por el interés de divulgar el quehacer científico que se realiza, acercar la ciencia al público en general, para educar, inspirar y conectar a la comunidad con el fascinante mundo de la ciencia, destacando la investigación que se realiza en la dependencia, en la UMSNH, en el estado y en el país.

Como parte del fomento de la cultura científica, dijo, se han incluido actividades como la presentación de carteles de divulgación científica y la exposición de fotografía científica, buscando estimular la creatividad y la comunicación de la ciencia en diferentes formatos, en esta ocasión abordando temas como la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, envejecimiento y temas de salud, que muestran un enfoque divulgativo en las áreas de investigación y desarrollo científico más relevantes y actuales.

Así mismo, indicó que con la inquietud de obtener una alta interacción y participación en temas de ciencia y del quehacer científico de otras instituciones, se presentarán cuatro charlas con ponentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guadalajara y de la propia Universidad Michoacana, además de un interesante café científico al final de la semana, con la presencia de investigadores del propio instituto, quienes compartirán lo que hacen en el día a día con confesiones interesantes como científicos, a fin de inspirar y formar vocaciones.

Para la directora general del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación en el Estado de Michoacán, Alejandra Ochoa Zarzosa, agradeció el compromiso que siempre ha tenido la Universidad Michoacana para ser un pilar fundamental en el estado en el tema de la divulgación del conocimiento, “si no fuera por instituciones como esta casa de estudios no podríamos acercar ese conocimiento a la sociedad, nuestro compromiso es que toda la sociedad michoacana conozca lo que se hace en las instituciones, que sepan que el conocimiento puede mejorar sus vidas, formar ciudadanía y generar empatía con nuestro entorno”.